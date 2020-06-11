ФСБ поймала профессора на продаже поста главы Подмосковья за 32 миллиона евро

Профессор Виктор Нечаев, занимавший в свое время пост вице-губернатора Новгородской области и министра науки Мордовии, пытался продать должность губернатора Московской области за 32,5 миллиона евро. Об этом в четверг, 11 июня, сообщает «Коммерсантъ».

Оперативники ФСБ задержали Нечаева в холле гостиницы на Русаковской улице, где он получал от своего знакомого Михаила Куржиямского «куклу», имитирующую 500 тысяч евро. За эту сумму профессор обещал Куржиямскому устроить встречу с главой Совета безопасности, который мог бы утвердить нужного кандидата на должность губернатора Московской области.

После этого еще два миллиона евро следовало передать в Администрацию президента, где должны были согласятся с мнением главы Совбеза и выдать положительную рекомендацию на кандидатуру Куржиямского. Свою долю — 32,5 миллиона евро, Нечаев ожидал получить от знакомого уже после того, как последний вступит в должность губернатора.

Почти с самого начала все переговоры Михаила Куржиямского с Виктором Нечаевым проходили под контролем оперативников. Еще после первой встречи с профессором Куржиямский обратился в ФСБ.

Пресненский районный суд Москвы арестовал Нечаева на два месяца за мошенничество в особо крупном размере. Сам задержанный утверждал, что деньги он собирался вернуть — они были ему нужны для реализации научных программ.

Ранее Нечаев уже обвинялся в попытке мошенничества. Тогда он предложил главе Шимского муниципального района Михаилу Некипелову помочь с прекращением уголовного преследования за 5,5 миллиона рублей. Профессора приговорили к трем с половиной годам колонии, но спустя год осужденный вышел по УДО.

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