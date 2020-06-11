Российская телеведущая, экс-участница шоу «Дом-2» Виктория Боня похвасталась апартаментами в Монако. О своем переезде блогерша написала в Instagram.

«Поздравьте меня с переездом!!! Это мой новый дом, и я буду готовить завтраки с шикарным видом с террасы и наводить уют», — говорится в посте.

Телеведущая опубликовала и другие снимки из Монте-Карло, на которых видно, что недвижимость расположена прямо на побережье. «Просыпаться под пение птиц и шум моря — это совсем другое ощущение... кайфффф», — написала Боня.

Виктория призналась, что покупки для дома — ее самый любимый вид шопинга. Блогерша показала в видео различную кухонную утварь, чайник, свечи и вазы, которые приобрела специально для нового жилья. Также телеведущая сказала, что ее вещи еще летят из Лондона в Монако.

Ранее Боня увлеклась конспирологией и начала рассказывать своим подписчикам о якобы связи между коронавирусом и вышками 5G. По словам ведущей, людей по всему миру «устрашают» инфекцией, чтобы «потом вакцинировать всех и установить чипы».

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