В Кремле не сочли необычными показатели смертности от коронавируса в России

В Кремле не считают необычными показатели смертности среди россиян с коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Пескова также попросили прокомментировать заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая сочла необычным число умерших россиян с коронавирусом. «Я думаю, что Роспотребнадзор находится в контакте с ВОЗовцами. Поэтому я думаю, что они разберутся в этом и ответят на все вопросы ВОЗовцев, у меня нет сомнений», — ответил представитель Кремля.

Он предположил, что разница в данных может быть вызвана методикой подсчетов.

Накануне, 10 июня, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал статистику смертности от COVID-19 в России сложной для понимания, передает Reuters. По его словам, в стране провели большое количество тестов, и это может быть одним из объяснений. При этом в других государствах, которые в больших масштабах тестируют людей на наличие вируса, показатели смертности гораздо выше, отметил Райан.

С начала пандемии в России выявили более 502 тысяч случаев заражения коронавирусом. Свыше 6,5 тысячи инфицированных пациентов скончались и свыше 261 тысячи — вылечились.

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