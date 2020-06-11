Перечислены регионы с новыми случаями коронавируса в России

В оперативном штабе перечислили регионы России, где за последние сутки были зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом. Всего выявлено 8779 инфицированных в 84 регионах. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперштаба Москвы в четверг, 11 июня.

Больше всего новых заразившихся — в Москве (1436 случаев) и Московской области (724), в Свердловской и Нижегородской областях (312 и 303 соответственно), а также в Санкт-Петербурге (303). Более 200 человек заразились COVID-19 за стуки в Иркутской (240), Воронежской (239) и Ростовской (220) областях.

Наименьшее число новых случаев коронавируса за последние сутки выявлено в Севастополе и Республике Крым — там COVID-19 заболели по одному человеку. Кроме того, два случая зафиксировано в Чукотском автономной округе, семь — в Еврейской автономной области, восемь — в Республике Алтай.

С учетом новых данных, число случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии составило 502 436. Из них 261 150 человек выздоровели и выписались. Еще 6532 пациента с коронавирусом скончались.

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