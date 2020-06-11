На Кубани отменили внутренние пропуска

На Кубани отменяются пропуска для передвижения между муниципалитетами с 12 июня, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Его цитирует РИА Новости в четверг, 11 июня.

«Чтобы с нуля часов красные пропуска уже перестали действовать», — сказал Кондратьев на заседании Оперативного штаба Краснодарского края по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По его словам, ситуация с коронавирусом в крае в целом положительная. «Выздоровело 75 процентов от общего количества заболевших, это один из лучших показателей в стране», — отметил он.

6 июня в регионе открыли парки, скверы и набережные для прогулок граждан. Также в этот день заработали летние кафе и рестораны на открытом воздухе. 23 мая была восстановлена работа предприятий строительного комплекса и смежных отраслей, в частности автосалонов, магазинов стройматериалов.

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