На Кубани продлили режим карантина

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объявил о продлении режима карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, до 21 июня. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 4 июня.

«Это значит, что межмуниципальное движение по-прежнему закрыто. Красные пропуска и обязательный масочный режим сохраняются. Въезд в край также ограничен», — пояснил он.

По-прежнему остаются закрытыми торговые и развлекательные центры, добавил Кондратьев. По его словам, дальнейшие решения будут корректироваться в зависимости от ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции.

Вместе с тем глава края предложил с 6 июня открыть парки, скверы и набережные для прогулок граждан.

23 мая в регионе была восстановлена работа предприятий строительного комплекса и смежных отраслей, в частности автосалонов, магазинов стройматериалов.

По последним данным, общее число случаев заражения коронавирусом в регионе достигло 4148.

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