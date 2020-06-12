Иосиф Пригожин сравнил онлайн-концерты с сексом по телефону

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин сравнил онлайн-концерт с сексом по телефону. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва».

По словам Пригожина, у него есть опыт проведения мероприятий в таком формате, но он ему не близок. «Это секс по телефону. Мне не очень, я все-таки любитель большой тактильных ощущений», — сказал продюсер и отметил важность физического контакта с людьми. Пригожин считает, что на экране нет энергетического обмена.

Ранее продюсер захотел войти в «какой-то совет» Министерства культуры России. «Я хотел бы себя предложить, если хотите, войти в какой-то совет в Министерстве культуры, если такой существует, чтобы попытаться объяснить… Хотя они, наверное, и без меня уже все знают», — сказал Пригожин.

Он пояснил, что хотел бы донести до чиновников информацию о том, в какой ситуации «все оказались» из-за пандемии коронавируса.

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