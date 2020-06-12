Пациент устроил пожар в российской психбольнице

Пациент устроил пожар в одной из психиатрических больниц Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте городской прокуратуры.

По данным МЧС, возгорание произошло в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева около 14:20 по московскому времени. Выгорело служебное помещение площадью 10 квадратных метров.

Прокуратура установила, что поджог устроил 24-летний пациент, страдающий психическим расстройством. В результате никто не пострадал. Причиненный имуществу центра ущерб составляет около 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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