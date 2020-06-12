Жена сообщившего о вспышке коронавируса врача родила здорового ребенка

Жена китайского врача Ли Вэньляна, первым сообщившего о вспышке в Ухане коронавируса и погибшего от COVID-19, родила здорового сына. Об этом сообщило издание «Пэнпай», передает РИА Новости.

Мать и ребенок полностью здоровы. Супруга погибшего Фу Сюэцзе в своем аккаунте в соцсети WeChat написала: «Муж, ты в раю увидел это? Твой самый последний подарок мне сегодня родился на свет».

Врач Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян 30 декабря сообщил коллегам в социальной сети о том, что семь случаев SARS подтвердились на рынке морепродуктов. Пост медика распространился по различным китайским соцсетям. На следующий день Ли Вэньляна и еще семерых врачей, поделившихся в соцсетях сообщениями о вспышке вируса, вызвали в полицию города Ухань. Им вынесли предупреждение и сказали больше не давать ложных заявлений в сети.

7 февраля Ли Вэньлян из Уханя, переживший остановку сердца, умер от коронавируса в центральном госпитале. Власти Китая признали смерть офтальмолога Ли Вэньляна и объяснили его «производственной травмой».

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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