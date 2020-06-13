Опасения России о возможном вторжении НАТО объяснили

Американский журналист Питер Сучиу объяснил причины опасений России, связанные с возможным вторжением НАТО. Об этом он рассказал на страницах издания The National Interest.

Как пояснил Сучиу, за последние несколько веков на территорию России неоднократно вторгались такие страны, как Польша, Швеция, Франция и Германия и даже отчасти США. И хотя мысль о вторжении НАТО может показаться надуманной большинству американцев, российская сторона фиксирует высокий уровень активности американских военных и их союзников по НАТО.

Кроме того, Россия стала более уязвимой после окончания холодной войны и распада СССР, заявил Сучиу. Причиной стало то, что многие из государств, поддерживавших коммунистический режим, теперь являются членами НАТО. В частности, такими стали Польша, Венгрия, Румыния, Чехия и Словакия.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.

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