Вдову погибшего в ДТП Захарова оставили без денег

Гражданскую жену Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине Михаила Ефремова, оставили без денег. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Выложенный в сети номер банковского счета Ирины Стерховой, на который неравнодушные люди начали перечислять пожертвования, оказался заблокирован. Знакомая Захарова рассказала изданию, что пока непонятно, что произошло, известно лишь, что кредитная организация предложила женщине приехать в банк и лично разобраться в этом. При этом она утверждает, что Стерхова ничего не знала о переводах: «Она далекий от интернета человек. О том, что данные ее счета просочились в открытый доступ, она узнала от знакомых», — сказала собеседница издания.

«МК» выяснил, что работодатель погибшего также предложил помочь вдове, она хотела приехать за деньгами со старшим сыном Захарова от бывшей жены и передать ему всю сумму.

Стерхова является гражданской женой Захарова. После развода с первой супругой он 22 года прожил со Стерховой.

Ранее сын Захарова Виталий опубликовал в сторис Instagram сообщение о том, что по Первому каналу показали неизвестную ему женщину Ирину Стерхову, которую представили как вдову. Он подчеркнул, что у погибшего отца была одна законная жена, его мать, и в студию пригласили не ее. Многие пользователи соцсетей выразили возмущение действиями телеканала в комментариях.

Ирина Стерхова приняла участие в эфире программы «Пусть говорят». Другие родственники Захарова, сын Виталий с женой и племянник погибшего Андрей, приходили на телепередачу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на телеканале «Россия 1».

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров позже скончался. Сам Ефремов не пострадал. Актера отправили под домашний арест до 9 августа.

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