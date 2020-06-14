Губка Боб оказался геем

Телеканал Nickelodeon раскрыл имена трех своих канонических персонажей, которые являются частью ЛГБТ-сообщества, в их число попал и главный герой известного мультсериала «Губка Боб квадратные штаны». Об этом студия рассказала в своем Twitter.

Заявление было сделано в честь Pride Month (месяц защиты прав сексменьшинств). «Празднуем #Pride с сообществом ЛГБТ+ и их союзниками в этом месяце и каждый месяц», — написал телеканал в своем официальном Twitter-аккаунте. К посту также были прикреплены фотографии персонажей. На них Губка Боб, Швоз Швартс из «Опасного Генри», а также главная героиня мультсериала «Аватар: Легенда о Корре» изображены на радужном фоне, так как радужный флаг (Pride flag) является международным символом ЛГБТ-сообщества.

Поклонники мультсериала о Корре и раньше знали, что главная героиня является бисексуалкой, что было показано в самом шоу и фактически прописано в сценарии. Актер Майкл Коэн из «Опасного Генри», который играет Швоза Швартса, является трансгендерным человеком в реальной жизни, пишет New York Post.

Однако фанаты сериала о Губке Бобе не сильно удивились, так как давно подозревали, что главный герой — гей. Пользователи социальной сети вспомнили, что в одном из эпизодов 2002 года Губка Боб и его лучший друг, морская звезда по имени Патрик, были показаны как семейная пара, воспитывающая брошенного гребешка.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!