Академик объяснил сложность создания вакцины от коронавируса

На создание «нормальной» вакцины от коронавируса потребуется полтора-два года, при этом вскоре стоит ожидать вторую волну заболеваемости. Это «Парламентской газете» сообщил академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев.

Он отметил, что любая эпидемия, и особенно пандемия, длится от года до трех лет. При этом, по его мнению, сейчас стоит надеяться не на вакцинацию, а на естественный иммунитет населения. Ученый рекомендовал россиянам восполнять дефицит витамина D3, омега-3 и соединений цинка, которые влияют на иммунитет.

Профессор объяснил, что вирус может постоянно мутировать, и, возможно, появятся более агрессивные его формы. В частности, мутация происходит не в РНК вируса, а у его белкового рецептора. «Если вакцину готовят по белковым рецепторам, то, как только они изменятся, препарат перестанет действовать», — сказал Пальцев.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире готовятся около 35 возможных вакцин. «Если вакцину готовят по белковым рецепторам, то, как только они изменятся, препарат перестанет действовать», — уточнил академик.

Пальцев добавил, что сейчас специалисты обсуждают возможность создать вакцину против РНК, чтобы она воздействовала именно на основу коронавируса. При этом в среднем весь этот процесс занимает не меньше года, потребуется много стадий испытания.

Ранее профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн посоветовал гражданам готовить ко второй волне коронавируса и для этого вести здоровый образ жизни.

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