Врач описал воздействие коронавируса на все органы человека

Российский врач-терапевт Василий Купрейчик описал воздействие коронавирусной инфекции на все органы человека. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По словам медика, болезнь является симбиозом нарушения свертываемости крови и гипериммунного ответа организма на воспаление, и такой процесс не может происходить изолированно — изменения фиксируются во всем организме в целом.

«Находки в разных органах объясняются еще и тем, что не во всех странах полностью исследовалось тело умершего. (...) В Австрии проводили практически полное исследование и описали изменения во множестве органов», — подчеркнул Купрейчик.

Он считает, что по легким человека наносится «первый и серьезный удар», так как в них — множество рецепторов, к которым, спускаясь по дыхательным путям, прикрепляется вирус.

7 июня врач и телеведущий Евгений Комаровский дал несколько советов людям, переболевшим COVID-19 в легкой форме и не обращавшимся к врачам. Медик указал на то, что даже если человек не проявляет симптомов болезни, он все равно может быть переносчиком и распространителем инфекции. Особенно если будет «везде ходить и хвататься за все подряд».

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