Стало известно о полученных в аварии травмах Ефремова

Заслуженный артист России Михаил Ефремов получил травмы во время аварии в центре Москвы. Сейчас он восстанавливается после ДТП, сообщил его адвокат Эльман Пашаев, передает ТАСС в понедельник, 15 июня.

Адвокат Ефремова затруднился раскрыть подробности о повреждениях актера. «Поскольку я не медик, я не могу сказать, насколько они серьезные. Сейчас мой подзащитный восстанавливается», — отметил он.

Пашаев добавил, что предложение артиста о материальной помощи семье погибшего в смертельном ДТП водителя Сергея Захарова остается в силе. По его словам, защита Ефремова неоднократно пыталась выйти с ними на контакт, однако им так и не ответили. «Я думаю, мы в ближайшее время встретимся с этой семьей», — сказал он.

8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП в центре Москвы. Его джип выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Актера отправили под домашний арест.

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