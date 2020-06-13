Любовь Успенская создаст петицию в поддержку Ефремова

Певица Любовь Успенская вступилась за актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП, в котором погиб водитель Сергей Захаров. Ее слова передает «Пятый канал».

По словам исполнительницы, артист «нуждается не в наказании, а в лечении». Успенская заявила о намерении создать петицию в его поддержку, а также планирует призвать к этому коллег. «Я соберу всех людей, мы подпишем бумаги с просьбой, чтобы мы не потеряли такого великого актера», — сказала певица.

Исполнительница назвала Ефремова неравнодушным и чутким человеком и призвала его поддержать.

Ранее актер записал видеообращение и попросил в нем прощения у родных погибшего по его вине Захарова. Он также предложил им свою помощь. Семья Захарова отказалась от помощи артиста и не приняла его извинения.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам актер не пострадал, он был отправлен под домашний арест.

Одним из условий домашнего ареста стал запрет на пользование любыми средствами связи и интернетом. Артисту также запрещено общаться с кем-либо, кроме близких родственников и работников следствия.

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