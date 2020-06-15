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Мужчина спас пса от четырехметрового аллигатора и поклялся ему отомстить

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Фото: WFLA-TV

Житель американского штата Флорида поклялся отомстить четырехметровому аллигатору, который покалечил его собаку. Об этом сообщает WFLA-TV.

Трент Тведдейл (Trent Tweddale) и его пес Локи столкнулись с рептилией во время прогулки по ферме. Аллигатор схватил собаку, когда та подбежала к разлившейся после дождя реке. Мужчина, не раздумывая, бросился спасать питомца. «Я потянул его за ошейник, но получилось что-то вроде перетягивания каната, потому что аллигатор не отпускал, — рассказывает он. — Тогда я отпустил ошейник, зашел в воду по колено и стал бить аллигатора по голове, пока тот не отцепился».

Сам Тведдейл отделался царапинами, а его пес едва не лишился конечности. «Когда я вытащил его, наружу торчали кости, и лапа висела на лоскуте», — рассказывает мужчина. Ветеринары смогли ее пришить, но не ручаются, что функциональность полностью восстановится.

Тведдейл утверждает, что не успокоится, пока аллигатор не будет пойман. С помощью департамента рыбных ресурсов и дикой природы штата Флорида он установил на ферме ловушку. «У ловца не оказалось приманки, поэтому я посадил в ловушку одного из своих петухов, — говорит мужчина. — Мы очень любим нашего пса, поэтому я буду драться за него насмерть».

Во Флориде распространены миссисипские аллигаторы, также обитающие в Северной и Южной Каролине, Джорджии, Техасе и Луизиане. Встречаются экземпляры до 4,5 метра в длину, однако в среднем они вырастают до 3,4 метра при весе до 200 килограммов.

В мае у аллигаторов начинается брачный сезон. Он продолжается в июне, после чего рептилии начинают строить гнезда. В этот период они активнее, поэтому чаще попадаются людям на глаза.

В 2019 году сообщалось, что житель американского города Нокомис, штат Флорида, вытащил свою собаку из пасти аллигатора. Не раздумывая, он прыгнул в канал за рептилией, разжал ее челюсти и освободил пса.

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