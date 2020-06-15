У «Русского Пионера» появился новый акционер

Семья бизнесмена Максима Викторова приобрела 49 процентов уставного капитала ООО «Русский Пионер», являющегося учредителем и издателем одноименного журнала.

Как отметил совладелец и главный редактор «Русского Пионера» Андрей Колесников, новые инвесторы были привлечены с целью развития издания, в том числе обновления его электронной версии на базе современных телекоммуникационных платформ.

Представитель Максима Викторова, адвокат Анастасия Конова сообщила, что в соответствии с законодательством РФ и на основании условий заключенного договора, новые акционеры не будут вмешиваться в деятельность редакции и главного редактора. Также они готовы содействовать повышению привлекательности журнала для читателей и рекламодателей.