Турция начала операцию против курдов в Ираке

Вооруженные силы Турции начали операцию «Орлиный коготь» на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана (РПК), которую страна считает террористической организацией. Об этом сообщает в Twitter-аккаунте Минобороны страны.
«Наши самолеты обрушивают пещеры на головы террористов», — сообщило ведомство. Уточняется, что авиация разбомбила пещерные укрытия, в которых находились силы курдов.
Позднее Минобороны пояснило, что операция является законным правом Анкары на самооборону. В связи с этим вооруженные силы Турции атакуют ячейки террористов.
В марте президент США Дональд Трамп заявил о готовности его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана договориться с курдами. По словам американского лидера, он предложил главе Турции заключить с курдами мир.