Оплодотворивший сотни черепах самец вышел на пенсию

Самец эспаньольской слоновой черепахи (Chelonoidis nigra hoodensis) по кличке Диего, оплодотворивший сотни самок во время 60-летней «командировки», вернулся на свой родной остров на Галапагосах и вышел на пенсию. Об этом сообщает BBC News.

В 1960-е годы Диего стал одним из 15 самцов, перевезенных на остров Санта-Круз в Калифорнии для увеличения популяции черепах. За эти годы численность вида выросла более чем на две тысячи особей, а 100-летний Диего стал отцом около 800 черепашек, то есть 40 процентов современной популяции. До приезда Диего на островах жили лишь два самца и 12 самок.

В понедельник, 15 июня, всех черепах вернули на родной остров Эспаньола, который Диего также в свое время спас от вымирания.

Министр окружающей среды и водных ресурсов Эквадора Пауло Проаньо назвал возвращение самцов на родину «завершением важной главы». Он добавил, что Эспаньола встречает черепах «с распростертыми объятиями». До того как выйти на свободу, черепахи прошли карантин. Это было необходимо для того, чтобы они не перенесли на остров семена растений, которые на нем не растут, чтобы не нарушить баланс экосистемы.

Слоновые черепахи являются крупнейшими из живущих в настоящее время сухопутных черепах. Сам Диего весит 80 килограммов, в длину его тело достигает 90 сантиметров, а с вытянутой шеей — 1,5 метра.

Галапагосские острова внесены в список Всемирного наследия ООН из-за своей уникальной флоры и фауны. Именно там Чарльз Дарвин провел исследование, послужившее первым толчком к созданию эволюционной теории происхождения видов.

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