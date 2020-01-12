Оплодотворившего сотни черепах самца спустя 80 лет отпустили домой

Самец гигантской черепахи (Chelonoidis hoodensis) про кличке Диего, оплодотворивший сотни самок во время 80-летней «командировки», возвращается домой на свой родной остров на Галапагосах. Об этом пишет «Би-Би-Си».

В 1960-е годы Диего стал одним из 14 самцов, перевезенных на остров Санта-Круз в Калифорнии для увеличения популяции черепах. За эти годы численность вида там выросла на более чем 2 тысячи особей, а 100-летний Диего стал отцом около 800 черепашек.

В марте рекордсмен Диего вернется на родину, остров Эспаньола, который также в свое время спас от вымирания. Около 50 лет назад из-за своего уникального либидо он помог восстановить популяцию с 2 самцов и 12 самок до 1800 особей, 40 процентов из которых являются его потомками.

При продолжительности жизни в дикой природе более 100 лет, галапагосские черепахи являются одними из самых долгоживущих позвоночных. В неволе пойманные особи жили более 170 лет.

В сентябре сообщалось о жителе британского города Тьюксбери, который приучил свою черепаху ползать в паб. По его утверждению, походы в паб помогают его питомцу тратить лишнюю энергию, которую не получается расходовать на поиск самок.

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