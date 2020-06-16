Модный бренд выпустил маски под легинсы и был обруган за наживу за счет пандемии

Американский модный бренд Fashion Nova осудили за продажу защитных масок в тон наряда во время пандемии коронавируса. Комментарии возмущенных пользователей появились под одним из снимков в Instagram-аккаунте марки.

На размещенном фото модель позирует в коричневом спортивном костюме, состоящем из легинсов и кроп-топа, и медицинской маске из того же материала и такого же цвета. Стоимость комплекта на сайте интернет-ретейлера составляет 2874 рубля.

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Покупатели бренда раскритиковали компанию за попытку нажиться на клиентах в период вспышки коронавируса. «Остановитесь сейчас же!», «Нет, только не это», «Fashion Nova, вы серьезно?», «То есть это теперь и есть мода?», «Вы сделаете все, чтобы поднять продажи во время пандемии!» — высказывались комментаторы.

В апреле пользователи сети обругали популярный интернет-магазин Farfetch за продажу защитных масок по завышенным ценам. В ассортименте ретейлера появились маски, стоимость которых варьируется от 500 до 1000 долларов (примерно 34 и 69 тысяч рублей соответственно). В то же время на площадках End Clothing и Ssense цена масок составляет всего 55-85 долларов (3813 и 5893 рублей). В связи с этим покупатели Farfetch массово пожаловались на дорогие маски в соцсетях.

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