Благотворительный фонд «Детский хоспис» принял участие во встрече с президентом

Президент России Владимир Путин в День социального работника провел в режиме видеоконференции встречу с социальными работниками государственных учреждений и некоммерческих организаций. Об этом говорится в сообщении Фонда Росконгресс.

Участие в ней принял исполнительный директор благотворительного фонда «Детский хоспис» Павел Ткаченко, который высказал ряд конструктивных предложений, способных улучшить работу социальных организаций, а значит, и качество жизни их подопечных в дальнейшем.

По словам Павла Ткаченко, мониторинг качества оказания паллиативной помощи детям по всей стране показал, что система социальной защиты работает сейчас по заявительному принципу. «Мне кажется, что социальным службам важно стать более инициативными и самостоятельно предлагать помощь там, где она особенно необходима. Для этого предлагаю просить Министерство труда разослать в региональные органы соцзащиты рекомендации о необходимости оказания социальной помощи совместно с органами здравоохранения, а также включить в программу подготовки социальных работников курс по работе с пациентами паллиативных служб», — сказал Павел Ткаченко.

Он также предложил разработать в каждом регионе четкий алгоритм взаимодействия учреждений здравоохранения и соцзащиты, «то есть создать документ, позволяющий понять, когда и какую помощь пациент должен получать».

Присутствовавший на встрече министр труда и социальной защиты Антон Котяков заверил, что возьмет эти вопросы в проработку.

Фонд Росконгресс поддерживает Санкт-Петербургский Детский хоспис на протяжении двух лет и, даже несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, продолжает выделять часть средств для оказания финансовой помощи учреждению.

В марте 2020 года в связи с распространением коронавирусной пандемии Общероссийский народный фронт, Фонд Росконгресс, Ассоциация волонтерских центров, Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» и «Волонтеры Конституции» запустили Всероссийскую акцию взаимопомощи #МыВместе.

Фонд Инносоциум — социальная платформа Фонда Росконгресс собрал в рамках акции около 90 млн рублей на поддержку пожилых, маломобильных граждан, медицинских сотрудников и волонтеров. При этом количество российских и международных компаний, которые хотят внести свой вклад, растет. С конца марта к всероссийской инициативе присоединились компании Mars, МТС, «Газпром нефть», Coca-Cola HBC Россия, Henkel, «Филип Моррис Интернэшнл» в России, «Аквалайн», Amway, Группа «Черкизово», «Герофарм», сеть клиник «Оригитея» и Федерация спортивной борьбы России.

Всю собранную сумму, а также средства индивидуальной защиты, продуктовые наборы, бутилированную воду, технику, бытовую химию и топливные карты, полученные от партнеров, Фонд Инносоциум распределил между медицинскими учреждениями и социальными организациями России: волонтерскими штабами, больницами, епархиями, фондами социальной поддержки населения, домами престарелых, хосписами, общественными женскими организациями и питомниками для домашних животных.

«Главным направлением деятельности Фонда Инносоциум сегодня является консолидация усилий бизнеса, власти и НКО для поддержки общественных организаций и социально уязвимых групп граждан в связи с пандемией COVID-19. Доверительные отношения, сложившиеся между Фондом и партнерами, помогли в кратчайшие сроки наладить эффективное взаимодействие между организациями в различных регионах России и обеспечить людей столь необходимой помощью», — отмечает заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Фонда Инносоциум Елена Маринина.

В заключение встречи, обращаясь к представителям социальных организаций, президент еще раз подчеркнул: «Вы выполняете не просто какую то работу, это миссия, которую вы несете по жизни. <…> Это важно для общества в целом, потому что от работы таких людей, как вы, наше общество становится в целом добрее, нежнее там, где нужно, сострадательнее. Оно становится более цивилизованным, а значит, более эффективным, работоспособным, имеющим перспективу развития. Это то, что составляет сердцевину нашего общества, то, что лежит в основе нашего государства. И последние события, связанные с коронавирусной инфекцией, и то, как люди откликнулись на чужую боль в этих очень сложных условиях, говорит о том, что в этом тоже есть частичка результата прежних лет вашей работы».

В свою очередь представители социальных организаций поблагодарили президента за меры поддержки, оказываемые государством в этот непростой период. .

hospis