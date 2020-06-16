Американцу выставили счет в 1,1 миллиона долларов за лечение от COVID-19

Американцу Майклу Флору из города Сиэттла, перенесшему болезнь COVID-19, вызванную коронавирусной инфекцией, предъявили счет за лечение, составивший более 1,1 миллиона долларов. Об этом сообщает The Time.

70-летний Флор в течение 62 дней находился в отделении интенсивной терапии, его место в палате стоило около 9,7 тысячи долларов в день. К тому же пациента на несколько недель поместили в искусственную кому. Выставленный Флору счет занимает 181 страницу и может еще увеличиться — в него не вошли некоторые оказанные ему услуги.

Сообщается, что пациент находился на грани смерти: по словам врачей, болезнь поразила его всеми возможными способами, затронув большинство внутренних органов. Тем не менее сумма, которую должна получить больница, шокировала американца.

Я открыл счет и сказал: «[*****]!» («ничего себе» — прим. «Ленты.ру»). Мне пришлось несколько раз посмотреть на цифру... чтобы удостовериться, что я прочитал ее верно. Майкл Флор Пациент, излечившийся от коронавируса

Впрочем, может быть, что Флору не придется платить ни цента из своего кармана: Medicare, американская национальная медицинская страховка по старости полностью или почти полностью покрывает расходы на лечение пневмонии, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

В США зафиксировано более 2,1 миллиона случаев инфицирования коронавирусом нового типа: это более четверти от всех выявленных в мире случаев. 116 тысяч человек скончались в результате заражения, более чем 576 тысячам удалось излечиться.

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