Американцу выставили счет в 1,1 миллиона долларов за лечение от COVID-19

Американцу Майклу Флору из города Сиэттла, перенесшему болезнь COVID-19, вызванную коронавирусной инфекцией, предъявили счет за лечение, составивший более 1,1 миллиона долларов. Об этом сообщает The Time.
70-летний Флор в течение 62 дней находился в отделении интенсивной терапии, его место в палате стоило около 9,7 тысячи долларов в день. К тому же пациента на несколько недель поместили в искусственную кому. Выставленный Флору счет занимает 181 страницу и может еще увеличиться — в него не вошли некоторые оказанные ему услуги.
Сообщается, что пациент находился на грани смерти: по словам врачей, болезнь поразила его всеми возможными способами, затронув большинство внутренних органов. Тем не менее сумма, которую должна получить больница, шокировала американца.
Впрочем, может быть, что Флору не придется платить ни цента из своего кармана: Medicare, американская национальная медицинская страховка по старости полностью или почти полностью покрывает расходы на лечение пневмонии, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
В США зафиксировано более 2,1 миллиона случаев инфицирования коронавирусом нового типа: это более четверти от всех выявленных в мире случаев. 116 тысяч человек скончались в результате заражения, более чем 576 тысячам удалось излечиться.