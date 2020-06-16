Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в поддержку Ефремова

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал заявление «Современника», воззвавшего к великодушию и попросившего не впадать в крайность осуждения ситуации с актером Михаилом Ефремовым. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Вечером 15 июня на сайте театра появилось сообщение, что «молчание "Современника" было вызвано шоком и попыткой осмыслить то, что произошло с Ефремовым».

«Лучше бы они продолжали молчать...», — отметил ведущий.

Ранее Соловьев отреагировал на ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Он заявил, что артист является «либерастной сволотой» и «пьяным скотом». «Если сейчас хоть одна мразь начнет отмазывать Ефремова, смотрите на нее внимательно. Когда увидите всю либерастическую мразоту или артистическую падаль, которая начнет кричать, что бедного Мишеньку довели», — отметил он.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам актер не пострадал, он был отправлен под домашний арест.

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