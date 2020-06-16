Подхвативший коронавирус слабоумный врач полетал в самолете и заразил попутчиков

Бывший хирург, заразившийся коронавирусом, отправился в Лос-Анджелес на самолете и распространил заболевание среди попутчиков. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, 69-летний врач-хирург страдал от слабоумия и направлялся в специальный центр Silverado Beverly Place, занимающийся уходом за такими пациентами. Перед полетом он лечился от коронавируса в клинике в Нью-Йорке, откуда был выписан, однако спустя 11 дней после прибытия в Лос-Анджелес мужчина повторно сдал тест и получил положительный результат.

Сотрудники Silverado признались, что хирург не сразу был изолирован от других постояльцев центра, несмотря на наличие симптомов заболевания — кашля и сильного жара. Позже стало известно, что 50 пациентов и работников Silverado также подхватили коронавирус, а одна из медсестер скончалась в отделении интенсивной терапии.

Кроме того, отмечается, что в самолете, на котором летел зараженный, было 49 пассажиров и восемь членов экипажа. Никто не предупредил их о том, что на борту находится переносчик инфекции.

Ранее в июне ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Ларичев оценил риск заражения респираторными инфекциями в самолете. По его словам, необходимо либо что-то делать с вентиляцией в самолете, либо летать в масках, иначе это реальный путь заражения.

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