«Прорывное» лекарство от коронавируса назвали опасным для здоровья

Противовоспалительное лекарство дексаметазон, который в ВОЗ назвали прорывом в лечении коронавируса, может угрожать здоровью. Об этом сообщил вирусолог Георгий Викулов в разговоре с «Вечерней Москвой».

По его словам, этот препарат используется давно, и прорывным его называть неправильно. Подобные медикаменты широко применяются в рамках комплексной терапии, например, при энцефалитах, менингоэнцефалитах, и лечение проходит под пристальным наблюдением медиков. При этом этот стероид подавляет иммунитет во время терапии, что может быть крайне опасно для людей, находящихся в иммунодефицитном состоянии из-за болезни. Например, применение глюкокортикостероидов (аналоги естественных гормонов коры надпочечников) в некоторых случаях развивало тяжелые осложнения.

Викулов отметил, что говорить о снижении смертности из-за дексаметазона пока некорректно, потому что эпидемия продолжается и нет данных об отдаленных последствиях. «Так что все это похоже на очередной раздутый фейк», — сказал врач, добавив, что не станет рекомендовать этот препарат своим пациентам с коронавирусной инфекцией.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о научном прорыве в лечении COVID-19 благодаря дексаметазону. Он сослался на клинические испытания ученых из Оксфорда. Согласно их выводам, медикамент снижает риск смерти инфицированных, которые подключены к аппаратам ИВЛ или находятся на кислородном лечении.

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