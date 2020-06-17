Мишустин отменил советское меню в российских самолетах

Премьер-министр Михаил Мишустин отменил действовавший со времен СССР приказ о меню в российских самолетах, совершающих внутренние и международные перелеты. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Документ, утвержденный 6 июня 1988 года. регулировал блюда, подаваемые стюардессами в авиалайнерах в качестве завтрака, обеда или ужина, а также вегетарианские опции.
Как пишет РИА Новости, ранее в меню путешественников экономкласса входили сливочное масло, закуска, второе горячее блюдо с гарниром, чай или кофе, лимон, сахар, фрукты или фруктовый сок, булочка, джем, прохладительный напиток и так далее.
Согласно нынешнему законодательству, меню составляется и регулируется авиакомпаниями. Обычно перевозчики подают горячий обед, если полет длится более трех часов. Кроме того, компании могут не предоставлять питания, если в правилах это указано заранее и турист может ознакомиться с ними до приобретения билета.
Ранее в июне несколько крупных авиакомпаний решили отказаться от продажи алкоголя на борту во время пандемии коронавируса. Перевозчики лишат пассажиров спиртного, чтобы ограничить контакт между ними и экипажем, сократить общение туристов между собой и снизить количество конфликтов на борту.