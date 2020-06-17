Друзья устроили вечеринку в честь окончания карантина и заразились коронавирусом

В США 16 друзей устроили вечеринку в честь окончания карантина и заразились коронавирусом. Об этом пишет Mirror Online.

Жительница Джексонвилля, штат Флорида, Эрика Крисп рассказала, что она и ее друзья были «небрежны», когда впервые после нескольких недель карантина устроили в пабе празднование снятия ограничений. При этом никто из них не использовал защитные маски, а также не соблюдал дистанцию.

Американка отметила, что повеселилась всего одну ночь с 15 друзьями после длительного перерыва в общении. После этого Крисп получила положительный результат на Covid-19, как и все участники вечеринки. Теперь она заявляет, что магазины и кафе в стране открылись слишком рано. Крисп призвала людей продолжать соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

Паб, в котором собиралась компания, временно закрыли на дезинфекцию. Сейчас руководство проверяет всех сотрудников на коронавирус. Если у них будет положительный результат тестов, то заведение еще долго не откроется.

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