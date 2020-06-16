Эксперты объявили о лете нелегальных рейвов

Эксперты объявили о начале лета нелегальных рейвов в Великобритании на фоне запрета на массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса. В последний раз подобное явление наблюдалось в стране в 1989 году, сообщает The Guardian.

Отмечается, что подпольные вечеринки наберут популярность из-за того, что правительство Великобритании не смогло назвать примерные даты отмены запрета на массовые мероприятия. Число нелегальных рейвов выросло после ослабления карантина премьер-министром страны Борисом Джонсоном.

Вечеринки проходят в парках, лесах, под мостами. Один из рейвов в парке Дейзи Нук под Манчестером собрал около четырех тысяч человек. По словам клубного промоутера Джеймса Морша, вечеринка была организована любителями и на нее пришло большое число людей лишь благодаря «сарафанному радио».

Ранее сообщалось, что под Манчестером организовали два нелегальных рейва, привлекшие около шести тысяч человек. Вечеринки закончились изнасилованием 18-летней, смертью 20-летнего от передозировки наркотиками, а также тремя случаями поножовщины.

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