Нелегальные рейвы на тысячи человек закончились изнасилованием и смертью

В Великобритании прошли два нелегальных рейва, собравшие около шести тысяч человек. Подпольные вечеринки закончились изнасилованием женщины, смертью от передозировки наркотиками и несколькими случаями поножовщины. Об этом пишет The Manchester Evening News.

Согласно отчету полиции, на рейве в парке Дейзи Нук собрались около четырех тысяч человек, вечеринку в Кэррингтоне посетили около двух тысяч. 20-летний мужчина скончался во время отдыха в Дейзи Нук, полиция назвала передозировку наркотическими веществами одной из возможных причин смерти. Там же три человека, одному из которых 18 лет, пострадали от ножевых ранений, случаи никак не связаны друг с другом.

Отмечается, что на вечеринке в Кэррингтоне была изнасилована 18-летняя женщина. Полицейские пытались остановить мероприятие, но их забросали различными предметами.

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