Семиметровый питон задушил отделившегося от группы друзей студента

Семиметровый питон в индонезийской провинции Юго-Восточный Сулавеси задушил подростка, который отправился в пеший поход с друзьями. Об этом сообщает издание International business times.

16-летний студент по имени Альфиан (Alfian) пошел в пеший поход с четырьмя друзьями. Мальчик отделился от своих друзей и направился к водопаду на горе в округе Бомбана. По дороге на него напал питон длиной 6,7 метра.

Змея обвилась вокруг подростка и задушила его. В местной полиции сообщили, что друзья услышали крик Альфиана. Когда они нашли его, питон укусил подростка за бедро и обвился вокруг его шеи. Двое друзей студента попытались помочь ему и ударили змею. Питон начал защищаться и укусил их.

Друзья позвали на помощь местных жителей, которые прибыли на место происшествия и убили рептилию мачете. К тому времени, как подростка освободили из захвата змеи, он был мертв.

Укушенных питоном молодых людей доставили в местную больницу, где им оказали медицинскую помощь, после чего отпустили.

Ранее сообщалось, что проглотивший курицу дикий питон в тайской провинции Чаченгсау до крови укусил змеелова, который пытался поймать его. Его клыки до крови пронзили кожу мужчины.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!