Таксидермистка купила возлюбленному кольцо из мышиного кишечника

Пользовательница Facebook поделилась планами сделать предложение своему возлюбленному и подарить ему кольцо, сделанное из мышиного кишечника. Об этом сообщает издание The Sun.

О своих намерениях она рассказала в группе, посвященной неудачным обручальным кольцам. Автор поста опубликовала фотографию кольца, которое представляет собой кишечник мыши, залитый в эпоксидную смолу. Она призвала других участников группы устыдить ее.

«Я состою в отношениях с моим возлюбленным около восьми лет и решила сделать ему предложение. Мы оба любим таксидермию, поэтому я увидела это кольцо и подумала, что оно идеально подойдет. Я пока не сделала предложение, но застыдите меня, ребята!» — написала она.

Она уточнила, что таксидермия предполагает соблюдение этических норм, поэтому ни одна мышь не пострадала при создании украшения. Автор поста приобрела кольцо за семь фунтов (612 рублей) у независимого продавца. «Я собиралась сказать ему: ты заноза в заднице, но ты заноза в моей заднице... Будь занозой в моей заднице всегда», — отметила она.

Кольцо вызвало отвращение у участников группы. Один из них написал: «Я заслуживаю финансовой компенсации за то, что увидел это». «Мне понадобится десять дней, чтобы осмыслить то, что я прочитал», — отметил другой.

Некоторые пользователи восприняли идею с одобрением и сказали, что были бы рады носить такое кольцо.

Позже любительница таксидермии опубликовала обновление, в котором рассказала, что так и не смогла сделать предложение, так как ее партнер нашел кольцо. «Я не предложила ему жениться на мне, потому что он увидел кольцо и посмеялся над ним. Он сказал, что не согласился бы, потому что хочет сделать предложение сам», — написала она.

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