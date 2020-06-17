Турецкий спецназ вошел в Ирак

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Вооруженные силы Турции объявили о начале операции «Коготь тигра» на севере Ирака и нанесении ударов по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией. Об этом со ссылкой на Министерство обороны страны пишет Anadolu.

Согласно сообщению, турецкие силы специального назначения вошли в район Хафтанин. Армия действует при поддержке боевых вертолетов, ударных и разведывательных беспилотников, а также средств огневой поддержки. Отмечается, что до начала операции позиции противника подвергли массированному обстрелу.

В Минобороны Турции заявили, что вынуждены были начать операцию из-за участившихся попыток РПК атаковать их полицейские участки и районы расположения военных баз.

Ранее, 15 июня, Турция начала операцию «Орлиный коготь» на севере Ирака. Сообщалось, что их авиация разбомбила пещерные укрытия, в которых находились силы курдов. Минобороны тогда тоже пояснило, что операция является законным правом Анкары на самооборону. В связи с этим вооруженные силы Турции атакуют ячейки террористов.

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