Медведев назвал главное условие выживания в период пандемии

Главным условием выживания в период пандемии является прозрачное и открытое сотрудничество стран. Об этом написал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своей статье «Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса», опубликованной в журнале «Россия в глобальной политике».

По словам Медведева, коронавирусная инфекция затронула все сферы жизни. Странам надо делиться друг с другом опытом и навыками, научной и практической информацией, технологическими решениями, а также «оставить в стороне ненужные споры и противоречия» и оказывать друг другу взаимную поддержку, считает он.

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Медведев добавил, что мировое сообщество должно координировать усилия в правоохранительной сфере, в том числе в борьбе с терроризмом и киберпреступностью. Кроме того, государствам необходимо обеспечить устойчивое развитие как мировой, так и национальной экономики.

Он также напомнил о романе «Чума» писателя Альбера Камю, в котором говорится, что сама по себе хроника борьбы с бедой «не может стать историей окончательной победы». В связи с этим Медведев призвал «к самому тесному сотрудничеству» для победы над вирусом.

В мае Медведев заявлял, что пандемия коронавируса радикально изменила мир и, скорее всего, навсегда. По его словам, государства и компании должны формировать новую модель поведения, чтобы отвечать на перемены. Для этого им придется предпринять много усилий.

По данным на 16 июня, в России подтверждено 537 210 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Умер 7091 человек, выздоровели 284 539 пациентов.

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