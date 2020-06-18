Россию накрыла вторая волна дачного ажиотажа

В середине июня спрос на загородную недвижимость близ крупных городов России вновь вырос после падения в первых числах месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные риелторов.

По данным специалистов, в Московском регионе количество заявок на подбор загородных резиденций выросло в июне на 23 процента (по сравнению с первыми неделями мая). В Санкт-Петербурге зафиксирован 20-процентный рост, в Воронеже — 13-процентный. В Тюмени число заявок увеличилось на рекордные 32 процента, в Новосибирске — на 19 процентов, в Екатеринбурге — на 17 процентов, в Казани — на 5 процентов.

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Риелторы полагают, что Россию накрыло второй волной дачного ажиотажа из-за запуска программы сельской ипотеки, снижения ставок по банковским депозитам и перехода части компаний на удаленку. По их наблюдениям, потенциальных покупателей больше всего интересуют готовые дома, пригодные для круглогодичного проживания и обеспеченные коммуникациями.

Ранее в июне было спрогнозировано падение цен на землю около Москвы. Объективных причин для удорожания участков нет, констатировали эксперты. Наиболее заметным будет снижение стоимости земель сельхозназначения и предназначенных для индивидуального жилого строительства.

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