Российский врач полтора месяца не выходила из госпиталя и умерла на работе

В Нижневартовске врач-пульмонолог полтора месяца безотлучно находилась в госпитале и умерла на работе. Об этом сообщила глава Ханты-Мансийского округа Наталья Комарова в прямом эфире в Instagram.

«Умерла Надежда Георгиевна Лунгу, пульмонолог, врач высшей категории, с 1999 года она работала в Нижневартовской окружной больнице», — сказала Комарова.

По предварительной информации, причиной смерти стал острый коронарный синдром, то есть нестабильная стенокардия или инфаркт миокарда.

Главный врач клиники Илья Салманов в разговоре с РИА Новости уточнил, что женщина работала в инфекционном госпитале. Ей предлагали отдохнуть, но она отказывалась и говорила, что хочет работать. «Женщина работоспособная, всегда брала большое количество дежурств», — отметил он, добавив, что у Лунгу не было симптомов ОРВИ и она не жаловалась на самочувствие.

По последним данным, за время эпидемии коронавируса в России скончались 489 заразившихся медицинских работников.

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