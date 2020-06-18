Володин прокомментировал смертельное ДТП с участием Ефремова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал смертельное дорожно-транспортное происшествие, которое устроил актер Михаил Ефремов в центре Москвы. Своим мнением он поделился в большом интервью «Газете.Ru».

Рассуждая об аварии спикер Думы рассказал, что закон об ужесточении уголовной ответственности за гибель людей в ДТП по вине пьяного водителя, вступивший в силу в прошлом году, позволил сократить число погибших в таких авариях на 35 процентов, на 11,5 процентов сократилось число пострадавших.

Володин рассказал, что в парламенте после аварии с участием Ефремова стали вновь поднимать вопрос об ужесточении наказания за пьяные ДТП. Эффективен и существующий закон, при этом нельзя делать никаких исключений для известных или влиятельных людей, подчеркнул спикер Госдумы.

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Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

Позднее актер записал видеообращение, в котором предложил семье погибшего по его вине водителя помощь и заявил о «конце Ефремова». Семья Захарова предложение актера отвергла. Родственники погибшего добавили, что хотели бы для Ефремова высшей меры наказания в виде 12 лет лишения свободы.

Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором порассуждал о том, что будет после президента России Владимира Путина. Также он рассказал о работе парламента в условиях пандемии коронавируса и поправках в Конституцию.

Вячеслав Володин занимает должность председателя Госдумы с октября 2016 года. Ранее он работал первым заместителем главы администрации президента России и руководителем аппарата правительства.

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