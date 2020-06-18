Звезда «Бригады» попросил «отстать» от Ефремова

Актер Павел Майков, известный по роли Пчелы в сериале «Бригада», прокомментировал ситуацию вокруг заслуженного артиста России Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы. Об этом он порассуждал в эфире НСН.

Он обратил внимание на то, что после трагедии на актера «с карканьем слетелись "ангелы"» — люди, которые осуждают Ефремова за его поступок. «Полная страна чистых и непорочных, непьющих и не дающих взятки людей. Если все хотят быть такими милосердными, православными, то не судите и не судимы будете, это раз. А кто без греха, пусть бросит камень, это два», — призвал Майков.

Актер предложил слушателям помочь деньгами и позволить сторонам конфликта решить проблемы лично. «Отстаньте от Михаила Ефремова! Ему сейчас очень тяжело», — попросил он.

17 июня прошел допрос Ефремова. Он начался после 15:00 мск и продлился пять часов. Следователь сделал перерыв, разрешив актеру покурить в специально отведенном для этого месте на территории управления.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

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