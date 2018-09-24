Пчела из «Бригады» предложил Чубайсу заменить сериалы про бандитов книгами

Актер Павел Майков, известный по роли Пчелы в сериале «Бригада», посоветовал главе «Роснано» Анатолию Чубайсу читать книги вместо просмотра картин о бандитах. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в понедельник, 24 сентября.

Так артист прокомментировал слова жены Чубайса Авдотьи Смирновой о впечатлениях бывшего вице-премьера правительства от «Бригады». Она заявила в эфире телеканала RTVI, что недавно показала супругу сериал, и тот произвел на него большое впечатление — Чубайс якобы не догадывался о том, «какое безумное унижение переживали люди от торжества бандитов».

«Он работал и не знал, что происходит в стране? Какой он прекрасный человек, они вообще все никто ничего не знают. Ни он ничего не знает, никто ничего не знает. Я их прекрасно понимаю. Они хорошие люди. Боже, какой бред, я в стране Оз. Я советую Анатолию Чубайсу читать побольше книг», — заявил Майков.

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Артист подчеркнул, что председателю правления «Роснано» следует заниматься прямыми обязанностями, а не смотреть картины, «которые уже скоро истлеют».

В январе Майков поднял дискуссию о вреде сериалов о преступниках. Он заявил, что сериал «Бригада» — преступление перед Россией, потому что из-за него «мальчики хотели стать бандитами». Ему возразил продюсер сериала Александр Акопов, указав на то, что смерть Пчелы была уроком детям. В спор также вступил звезда «Жмурок» Алексей Панин, связавший вред «Бригады» с русской гомофобией.

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