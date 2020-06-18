Российская и советская актриса театра и кино Эвелина Бледанс травмировала ногу во время съемки сцены секса. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

52-летняя артистка выложила несколько роликов со съемочной площадки сериала «Фитнес», на которых она запечатлена в нижнем белье. Она рассказала, что вместе со своим партнером по работе Дмитрием Чеботаревым пьет ненастоящее вино. Кроме того, она заявила, что получила травму колена.

«Ну что, немножко пострадала. Прикладываем лед», — отметила она.

Эвелина Бледанс снялась в таких фильмах, как «Гитлер капут!» и «Любовь в большом городе 2», а также появилась в сериалах «Проклятый рай», «Моя прекрасная няня», «Папины дочки», «Счастливы вместе», «Осторожно, Задов!» и «Универ».

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