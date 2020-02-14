Названы худшие сцены секса в кино. Издание The Independent опубликовало список из 17 наиболее неудачных постельных эпизодов в фильмах.

В перечень вошла мелодрама «Джильи» с Дженнифер Лопез и Беном Аффликом, в которой убийца-лесбиянка внезапно не может устоять перед мужчиной. Критики также обратили внимание на картину «Говард-утка», где героиня вступает в половой акт с гигантской уткой, и ленту «Убей меня нежно» — там главная героиня занимается сексом, связанная белоснежными лентами.

Провальными признали и интимные эпизоды из фильмов «Очень плохая училка» и «Звездная карта». Триллер «Тело как улика» раскритиковали за сцену секса с использованием воска, исполненную Уиллемом Дефо и Мадонной, а «Шоугелз» — за эпизод с сексом в бассейне.

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В список также включили ленты «Аватар», «Комната», «Пятьдесят оттенков серого», «Основной инстинкт 2», «Жаркое американское лето», «Ущерб», «Если бы эти стены могли говорить 2», «Чего хотят женщины», «Хранители» и «Исчезнувшая».

В 2018 году издание The Independent составило список самых лучших сексуальных сцен в кинематографе. В перечень вошла лента «Валентинка» с Райаном Гослингом и Мишель Уильямс. Также в списке — сцена группового секса в «И твою маму тоже» Альфонсо Куарона, эпизоды из фильма «Любовь и баскетбол» Джины Принс-Байтвуд, гей-мелодрамы «Божья земля» Фрэнсиса Ли и лесбийской драмы «Кэрол» с Кейт Бланшетт и Руни Марой.

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