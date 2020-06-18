На российском складе прогремел взрыв

На складе в Мурманске прогремел взрыв. Об этом сообщает ТАСС .
Взрыв произошел на территории «Мурманэнергосбыт» в Ленинском районе. В здании хранились материальные ценности.
Информации о пострадавших не поступало. Энергосистемы и системы теплоснабжения города функционируют в нормальном режиме.
Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» является крупнейшим предприятием в сфере теплоэнергетики в своем регионе. Оно обеспечивает отоплением и горячей водой не только административный центр, но и населенные пункты по всей Мурманской области.
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