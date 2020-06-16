Российские военные пострадали от взрыва заряда на полигоне в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, передает «Интерфакс».

По предварительным данным, происшествие произошло в результате грубого нарушения техники безопасности. Из-за взрыва капсюльной втулки гильзы выхолощенного артиллерийского заряда пострадали четыре человека. Они получили травмы конечностей.

На данный момент пострадавших уже доставили в больницу, угрозы их жизни нет. Проводится совместная проверка комиссии Центрального военного округа и правоохранительных органов.

В 2017 году похожий случай произошел на полигоне Цугол в Забайкалье. Тогда из-за взрыва боеприпаса погибли два человека, еще пятеро пострадали.

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