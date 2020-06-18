Главная экономика Европы залезла в долги из-за коронавируса

Германия, которая является главной экономикой Европы, выпустила 10-летние бонды на 4,14 миллиарда евро на фоне экономического спада, вызванного последствиями пандемии коронавируса. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, объем эмиссии стал рекордным с 2014 года. Хотя в целом спрос на ценные бумаги на рынке упал, объем заявок на бонды почти в два раза превысил предложение.

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Рецессия 2020 года стала худшей для Германии со времен Второй мировой войны. Ожидается, что ВВП страны сократится на 6,3 процента в текущем году. Ранее стало известно о планах германского правительства привлечь 62,5 миллиарда евро в долг, чтобы вывести страну из кризиса.

Со времен финансового кризиса 2008-2009 годов Берлин сократил госдолг с 80 процентов ВВП до примерно 60 процентов. Новые заимствования увеличат показатель до 77 процентов, что откинет страну на 12 лет назад.

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