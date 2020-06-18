ФСБ открестилась от визита в захваченный казаками женский монастырь

Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области не приезжали с проверкой в Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием (Николай Романов), которого запретили в служении за отрицание коронавируса. Об этом в четверг, 18 июня, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как уточняет агенство, в монастырь выезжали лишь сотрудники МВД. Эту информацию подтвердили в региональном главке. Там также отметили, что никаких нарушений общественного порядка полицейские не обнаружили.

Ранее сообщалось, что опальный священник захватил монастырь, отстранив от управления игуменью Варвару (ее назначил Священный Синод в 2005 году) и вновь стал вести службы, хотя его таинства признали незаконными и недействительными. Также сообщалось, что на территории монастыря он выставил казачий дозор. Как писало издание URA.RU, среди казаков есть участники боевых действий на Донбассе. Они перекрыли все входы и выходы в обитель. Казаков якобы позвали с целью не допустить провокаций, так как «обитель продолжает жить обычной жизнью» — туда приезжают паломники, ведутся службы. Журналисты 66.ru рассказывали, что на территорию монастыря пускают только паломников, а работникам СМИ «настоятельно рекомендовали» покинуть обитель. В монастырь также не пустили направленного туда епархией священника Георгия Викторова.

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