Умерла сестра Джона Кеннеди

Умерла младшая сестра 35-го президента США Джона Кеннеди — Джин Кеннеди Смит. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на ее дочь Ким.

Она скончалась 17 июня в возрасте 92 лет в своем доме в районе Манхэттен. Джин была последней живущей из девяти детей Джозефа и Роуз Кеннеди.

Как пишет издание, Джин Кеннеди Смит всегда находилась в тени своих братьев и сестер, однако в 1993 году в возрасте 65 лет была назначена послом США в Ирландии. Она сыграла важную роль в подписании Белфастского соглашения о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии в апреле 1998 года.

Джон Кеннеди, один из самых популярных американских политиков, был убит 22 ноября 1963 года. Во время следования президентского кортежа по улицам Далласа в Кеннеди несколько раз выстрелили. Младший брат Кеннеди Роберт также был видным американским политиком. 4 июня 1968 года в отеле «Амбассадор» на него было совершено покушение, через два дня после которого он скончался.