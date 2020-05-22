Служивший при 11 президентах США дворецкий Белого дома умер от коронавируса

Бывший дворецкий Белого дома Уилсон Рузвельт Джерман, проработавший с 11 президентами США, скончался от коронавируса. Об этом сообщает NBC.

Джерман был старейшим техническим сотрудником Белого дома — он приступил к работе в 1957 году в качестве уборщика при главе государства Дуайте Эйзенхауэре. В годы правления президента Джона Кеннеди (1961-1963) его повысили до дворецкого. По словам внучки Джермана Джамили Гарретт, его продвижению способствовала жена тогдашнего американского лидера Жаклин Кеннеди, с которой он поддерживал хорошие отношения.

Американец вышел на пенсию в 2012 году при президенте Бараке Обаме. Фотография президента и его жены Мишель Обамы с Джерманом была включена в мемуары бывшей первой леди «Becoming. Моя история». Как призналась внучка экс-дворецкого, этот кадр помог семье осознать его наследие и справиться с потерей. «Я хочу, чтобы мир запомнил моего дедушку как человека, который действительно был настоящим. "Всегда быть собой". Это то, чему он учил нашу семью, это то, что процветает в нашей семье», — рассказала она.

«Он был первым человеком, которого мы видели утром, когда мы покидали резиденцию, и последним человеком, которого мы видели каждую ночь, когда мы возвращались», — заявил 43-й президент США Джордж Буш. Бывший государственный секретарь Хиллари Клинтон написала в Twitter, что она и ее муж, бывший президент Билл Клинтон, были опечалены, узнав о смерти Джермана. «Он делал так, что целые поколения первых семей США чувствовали себя как дома [в Белом доме], в том числе и наша», — заключила она.

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