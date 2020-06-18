Собянин вслед за Песковым заявил об отсутствии олигархов в России

Мэр Москвы Сергей Собянин вслед за пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым заявил об отсутствии олигархов в России. Об этом сообщает ТАСС.
«Даже ни одной фамилии не знаю», — признался он.
Дмитрий Песков 10 июня прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что российские олигархи финансируют радикальную оппозицию в его стране. Он заявил, что Кремлю неизвестно о существовании «каких-то российских олигархов».
До этого Песков уже отмечал, что фразу «российские олигархи» считают в Кремле неуместной, поскольку такие времена давно прошли.
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