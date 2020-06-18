Пойманы космические сигналы неизвестного происхождения

Группа астрономов, включая исследователей из Массачусетского технологического института в США, поймали повторяющиеся космические сигналы, относящиеся к быстрым радиовсплескам, происхождение которых остается неизвестным. Источник, обозначенный как FRB 180916.J0158+65, удален от Земли на 500 миллионов световых лет. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

FRB 180916.J0158+65, обнаруженный с помощью телескопа CHIME в Канаде, оказался первым источником, который производит повторяющийся цикл радиовсплесков. Он испускает излучение в течение четырех дней, после чего следует 12-дневный период молчания. Сам 16-дневный цикл повторялся в течение 500 дней наблюдения. Источник радиовсплесков располагается на окраине массивной спиральной галактики.

По словам ученых, повторяющиеся с такой периодичностью радиовсплески являются новым явлением в астрофизике. Согласно одному из предположений, они могут возникать из-за компактного объекта, например, вращающейся и испытывающей прецессию нейтронной звезды. Другая возможность состоит в том, что нейтронная звезда вращается вокруг другой нейтронной звезды или черной дыры. Непосредственный источник радиоволн приближается к своему компаньону, приливные силы которого порождают мощную вспышку. Третий сценарий предполагает, что радиоизлучающий источник вращается вокруг центральной звезды, периодически испускающей облако газа. Когда объект проходит через облако, последнее действует как линза и усиливает радиоизлучение.

Непосредственным источником FRB рассматриваются магнетары — особый тип нейтронных звезд, обладающих чрезвычайно сильным магнитным полем. Астрономы заметили, что эти объекты время от времени порождают вспышки излучения, видимые также в радиодиапазоне.

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